Jurado Electoral Especial determina que César Acuña vulneró neutralidad electoral

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Chiclayo determinó que César Acuña Peralta, actual gobernador regional de La Libertad y líder del partido Alianza para el Progreso (APP), vulneró la normativa sobre neutralidad electoral. La resolución se emitió tras verificar su participación en un acto partidario desarrollado en Piura el pasado 12 de julio, donde se difundió su postulación presidencial para los comicios de 2026.

Resolución y recurso de apelación

La Resolución N.º 01075-2025-JEE-CHYO/JNE, fechada el 13 de septiembre, establece que Acuña incurrió en la infracción tipificada en el numeral 32.1.5 del Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral. Esta disposición prohíbe a las autoridades utilizar su cargo para promover a partidos, candidatos o actividades de corte proselitista.

Frente a este pronunciamiento, Acuña interpuso un recurso de apelación, cumpliendo con el pago de la tasa correspondiente y presentando sus fundamentos legales para cuestionar la decisión del JEE. La instancia electoral admitió el recurso y remitió el caso al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que tendrá la última palabra sobre el proceso.

El pronunciamiento se produce en un contexto en el que el líder de APP ha intensificado sus apariciones públicas con miras a las elecciones generales. El mitin en Piura, acompañado de un baile y actividades partidarias, fue el hecho que detonó la controversia sobre la neutralidad de su función como autoridad regional.