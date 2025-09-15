Karla Ramírez sobre audio de Santiváñez: "Esta es la prueba de lo que había dicho un testigo protegido"

Panorama reveló un audio del actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, en donde solicita la intervención del entonces titular de Justicia, Eduardo Arana (actual Premier), con el fin de cambiar de pabellón a su patrocinado el policía Miguel Marcelo Salirrosas, alias 'El Diablo', sentenciado a 27 años de cárcel, acusado de integrar una facción de la organización criminal 'Los Pulpos'.

La jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión, Karla Ramírez, señaló en diálogo con Buenos Días Perú, que Stefano Miranda, abogado de Santiváñez hace un buen rol ya que "pone el dedo intentado tapar el sol". Considera que lo que dice son cuestiones periféricas y las califica de "distractivas", asegurando que se trabaja en base a evidencias.

Ramírez cuestiona de que puede estar sorprendida la defensa de Santiváñez, si los son argumentos fueron parte del pedido de impedimento de salida del país hace meses atrás y el fiscal cita el testimonio de los testigos protegidos que son parte de los reportajes de Panorama. "Miente el abogado del señor Juan Santiváñez cuando dicen que están sorprendidos, y no estaban enterados" (...) "Eso de arranque es mentira", dijo la periodista.

Prueba de lo dicho por testigo protegido

"Están intentando el distractivo de que haya peritaje, que no sería la voz, pero no niega que la señora entró (a su despacho), está diciendo de que lo movieron de pabellón, pero no niega que el señor siendo ministro desde su despacho gestionó con un cliente e involucra a otro ministro, el entonces de Justicia, Eduardo Arana. Esta es la prueba de lo que ya había dicho un testigo protegido, ya había narrado estos hechos, pero nunca nada como escuchar las voces", agregó.

Descarta caso de 'chuponeo'

La periodista de Panorama resaltó que en los arranques que caracterizan a Santiváñez, para quedar bien con la familiar de su cliente, expone a Eduardo Arana en lo que sería tráfico de influencias, lo llama y lo pone en altavoz. Descartó que se trate de un caso de 'chuponeo' y explicó que la familiar de Salirrosas se sentó y grabó todo porque le pagó $20 mil a Santiváñez "para que moviera cielo y tierra en el TC y se torciera una sentencia, como no lo logró estaba en plan de reclamo".

No fue trasladado a penal de máxima seguridad

Asimismo, detalla que el abogado de Santiváñez no responde qué tenía que recibir el ministro Santiváñez a su familiar en el Ministerio. Resalta, que Salirrosas debía ir a penales como Challapalca, no al Milagro porque no es de altísima seguridad. Pese a ello, Salirrosas fue llevado en agosto a un penal de Cajamarca. Cabe resaltar, que alias 'El Diablo' coordinaba mediante llamadas para quitar y amenazar a personas por terrenos y esa causa fue la que defendió Santiváñez.

Audios de Santiváñez

De otro lado, resalta que porqué Santiváñez devolvió ese dinero a la familia si el pago era para parte de sus funciones. Ramírez resalta que Santiváñez no tiene "control" y mandó más de 70 audios por WhatsApp al familiar de Salirrosas y lo publicado ayer en Panorama es la grabación hablando directamente con el entonces ministro del Interior.