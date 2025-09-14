Dina Boluarte respalda proyecto para octavo retiro de las AFP: Los aportes pertenecen a los trabajadores

Este mediodía, la presidenta Dina Boluarte se mostró a favor del proyecto que plantea un octavo retiro de fondos de las AFP, esto, luego que ayer los afiliados marcharan contra la reforma de pensiones, que en una de sus disposiciones bloquea la liberación de los aportes.

"Queremos anunciar que, tras un proceso de coordinación con el ministro de Economía y Finanzas y atendiendo la preocupación de millones de peruanos, nuestro gobierno ha tomado la posición de opinar favorablemente sobre esta medida", señaló.

DEVOLUCIÓN ÍNTEGRA

Dijo también que los aportes pertenecen a los trabajadores y sus familias. "El dinero que se descuenta y va a las AFP o a la ONP es el dinero de la familia que trabaja. Y si es el dinero de la familia, la familia tiene que saber en qué momento lo requiere", afirmó.

En el Congreso se han presentado varios proyectos para derogar la Ley N° 32123, conocida como la Ley de Modernización del Sistema Previsional por afectar los derechos de los trabajadores, incluso, la iniciativa plantea la devolución íntegra de los fondos a los afiliados.