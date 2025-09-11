Gral. Ramírez sobre ataque a policías: “Los agentes no deben tener temor de usar sus armas”

Gran indignación causaron las imágenes donde se observa a dos sujetos atacando a policías cuando eran intervenidos tras ser acusados de robar a conductores. Uno de los sujetos usó un cuchillo oxidado con el que realizó cortes en las piernas a los efectivos policiales.

¿POR QUÉ LOS POLICÍAS NO HICIERON USO DE SUS ARMAS?

El Gral. Máximo Ramírez, defensor de la Policía, explicó que en las imágenes se ve a los agentes que agotan todos los medios para detener a los delincuentes de nacionalidad colombiana, sin embargo, los policías pudieron hacer uso de sus armas reglamentarias al ver que se encontraban en una situación de peligro: “El policía no tiene porqué tener temor de usar su arma. Era patente que en ese momento tenía que hacer uso de su arma”, señaló.

Explicó que como el lugar era muy transitado, es posible que los agentes hayan preferido no apuntar directamente al cuerpo a los delincuentes. Sin embargo, recordó que algunos policías que han usado su arma para abatir a un delincuente anteriormente, han terminado privados de su libertad o sancionados con altas sumas de dinero para reparar a los familiares del delincuente.

“Los jueces tienen que entender que la policía está haciendo su trabajo. Si tengo que abatir a un delincuente, lo tengo que hacer, pero eso no debe significar la merma de mi dinero”, puntualizó.

USO DE CÁMARAS CORPORALES

El Gral. Máximo Ramírez se mostró a favor del uso de cámaras corporales para los agentes policiales, pues permiten grabar toda la intervención policial, pero es un tema que aún debe ser conversado. “No entiendo porque en nuestro país aún tenemos la idea que los policías son abusivos y son procesados por tortura, secuestro, y eso no debe ser”, destacó.

Los policías se encuentran en el hospital donde son atendidos por las heridas que los sujetos les causaron al atacarlos con un cuchillo, en tanto los delincuentes se encuentra detenidos por tentativa de homicidio durante 15 días, antes de ser procesados por el Poder Judicial.

DELINCUENTES DISPARAN CONTRA VIDRIERÍA

El defensor de la policía también se pronunció sobre el pobre accionar de dos policías que presenciaron un ataque de extorsionadores en moto en San Juan de Lurigancho. Al respecto, el Gral. Ramírez señaló que se trata de “una negligencia del personal policial” y que debe investigarse, porque “la acción de la policía debe ser inmediata”.

Sin embargo, explicó que como el operador no se encontraba en el patrullero, el chofer no tomó acción: “El chofer solo no lo puede perseguir. La demora se debe por el operador, un conductor no puede estar solo [en un patrullero] y eso es lo que debe investigarse”, indicó.