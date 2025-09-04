Martín Vizcarra saldrá hoy de Barbadillo tras orden de excarcelación de la Corte Suprema

El expresidente Martín Vizcarra recuperará su libertad esta mañana luego de que la Corte Suprema ordenara la inmediata excarcelación en el penal de Barbadillo, donde cumplía prisión preventiva.

SALDRÍA LIBRE EN LAS PRÓXIMAS HORAS

Vizcarra, quien afronta un juicio oral por presuntos sobornos en la adjudicación de las obras Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, había recibido una orden de cinco meses de prisión preventiva bajo el argumento de riesgo procesal. La fiscalía lo acusa de haber recibido un millón de soles en dos partes de las constructoras vinculadas a estos proyectos.

Sin embargo, el máximo tribunal consideró que la medida era excesiva, ya que el proceso judicial se encuentra en su etapa final y en los próximos meses debería emitirse sentencia.

A través de sus redes sociales, el exmandatario confirmó su inminente liberación: “Se hizo justicia. Mañana en horas de la mañana estaré saliendo del lugar donde injustamente he sido detenido. Los invito a este reencuentro con todos ustedes”, escribió en su cuenta oficial de X el último miércoles.

Medios de comunicación y simpatizantes se concentran en los exteriores del penal de Barbadillo a la espera de su pronunciamiento público, previsto para alrededor de las 8:00 a. m.