Dina Boluarte tras reapertura de ‘El Frontón’: “No nos detendrán las palabras antipatriotas”

En horas de la tarde de este miércoles 3 de setiembre, el Gobierno encabezado por Dina Boluarte anunció la reapertura de ‘El Frontón’, con el propósito de reducir el hacinamiento que existen en los diversos centros penitenciarios del país.

Durante su intervención, la mandataria destacó la obra que se realizará, donde se desembolsará alrededor de 500 millones de soles, y aseguró que las autoridades que la acompañan en Palacio de Gobierno hacen oídos sordos a las declaraciones de los políticos que critican los trabajos que busca dejarles a los peruanos antes del término de su gestión.

"Aquellos que critican debo recordarles que este Gobierno reactivó este proyecto que estaba desde el año 2020. Nosotros seguiremos impulsando. No nos vamos a detener en aquellas palabras antipatriotas. Nosotros seguimos trabajando con la mano en nuestro corazón por amor a nuestros compatriotas y por esa gran responsabilidad que asumí", comentó.

BUSCARÁN GARANTIZAR LA TRANQUILIDAD DE LOS CIUDADANOS

El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Juan José Santiváñez, saludó el trabajo que comenzarán a realizar en el centro penitenciario. Además, enfatizó que el Gobierno tiene el propósito de garantizarle tranquilidad a los pobladores.

“Cada piedra que sea colocada ahí, es una garantía de que el Estado no se rinde ante el crimen organizado (…) La constitución del establecimiento penitenciario no es un gesto simbólico, es una acción concreta contra el crimen”, manifestó.