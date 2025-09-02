Congreso cuestiona a Santiváñez por acusar sin pruebas al Ministerio Público de ser una organización criminal

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, volvió a generar controversia. En una entrevista con un medio local afirmó que en el Ministerio Público existe una organización criminal. La acusación, lanzada sin presentar evidencias, provocó inmediatas reacciones en el Congreso.

“Una afirmación de esa magnitud no es cualquier acusación. No es un simple comentario. Cuando uno hace declaraciones así, tiene que probarlas con medios suficientes porque estamos hablando de una institución”, señaló Alex Paredes, congresista de Perú Libre.

Otros, como José Cueto de la bancada Honor y Democracia, consideraron que este choque entre poderes continuará mientras no se produzcan cambios en la cúpula fiscal. “Este Ministerio Público se ha encargado de declarar organización criminal a cualquier entidad pública o privada. Ese ha sido su modus operandi. Ahora les están devolviendo el favor. Mientras no se vaya la fiscal de la Nación, este enfrentamiento no va a parar”, afirmó.

MINISTRO BUSCARÍA ASEGURAR IMPUNIDAD, SEGÚN LUQUE

En tanto, la congresista Ruth Luque advirtió que las acusaciones de Santiváñez responden a un objetivo político mayor: capturar el sistema de justicia. “El plan de este gobierno es imponer una reforma que asegure impunidad institucional. Quieren descabezar a fiscales supremos, ordenar a jueces que apliquen leyes de amnistía. No se trata de una reforma para beneficiar a la población, sino de un paquete autoritario”, sostuvo.

Las declaraciones del ministro de Justicia se producen tras el reportaje de Panorama que reveló presuntos vínculos entre Santiváñez, altos mandos policiales y la mina El Dorado, en operativos cuestionados cuando estuvo al frente del Ministerio del Interior.