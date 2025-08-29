Proyecto de “ley de soberanía” genera polémica: abre debate sobre retiro de la Corte IDH

El anuncio de la presidenta Dina Boluarte sobre un proyecto de ley de soberanía nacional desató polémica en el país. Según explicó, la iniciativa busca defender al Perú frente a supuestas injerencias de organismos internacionales y garantizar la plena aplicabilidad de la Constitución y las leyes nacionales.

“No vamos a permitir que organismos internacionales interfieran en nuestras decisiones soberanas”, declaró la mandataria durante un discurso oficial.

Para el analista político Iván García, la propuesta tendría un trasfondo político: blindar al gobierno ante eventuales acusaciones cuando Boluarte deje el poder en 2026. “Hay carpetas fiscales y denuncias en suspenso. El Ejecutivo estaría buscando su salida del poder lo más blindado posible, y allí entra la Corte Interamericana”, señaló.

COMO VENEZUELA Y NICARAGUA

Por su parte, el excanciller Luis González Posada advirtió que un retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sería un error histórico. Recordó que solo tres países han tomado esa decisión: Trinidad y Tobago, por el tema de la pena de muerte, y las dictaduras de Nicaragua y Venezuela. “No podemos estar en esa lista negra”, enfatizó.

Actualmente, una comisión especial de la Cancillería analiza la viabilidad del proyecto y se espera que en los próximos meses el Ejecutivo fije una postura oficial.