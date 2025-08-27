Ministro Juan José Santiváñez evitó responder cuestionamientos sobre el caso Mina El Dorado

Esta mañana se allanó el estudio de abogados relacionado al actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, tras la investigación periodística de Karla Ramírez de Panamericana Televisión, que tiene como punto central el interés del "Estudio Santiváñez" en la Mina El Dorado cuando Santiváñez era ministro del Interior.

Como lo reveló la investigación de Panorama, hasta efectivos de Lima habrían sido trasladados hasta Ayacucho para un operativo en el centro minero el Dorado.

NO RESPONDIÓ NINGUNA PREGUNTA DE LA PRENSA

Por ello había mucha expectativa con la conferencia que brindaría el titular de Justicia, y apareció con muchos minutos de retraso frente a la prensa, pero solo se limitó a dar la noticia que el expresidente Martín Vizcarra volverá a ser recluido en el penal de Barbadillo.

Durante una conferencia de prensa, el titular de Justicia explicó que, “aunque los delitos que se le imputan a Vizcarra corresponden a su etapa como gobernador regional, el hecho de haber ejercido la Presidencia obliga a reevaluar el centro penitenciario en el que debe permanecer”.

Tras el anuncio se retiró del lugar sin response ninguna pregunta a los periodistas apostados en el lugar.