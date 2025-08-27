Karla Ramírez sobre caso El Dorado: "Santiváñez ya venía anunciando en sus redes que algo iba a pasar con él"

Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana, explicó en Buenos Días Perú los alcances del reportaje de Panorama que dio origen a la investigación fiscal sobre la mina El Dorado. Este caso es relacionado a Nicanor Boluarte y al actual ministro de Justicia, Juan José Santivañez.

“La noticia nos ha despertado a todos. Recordemos que el propio Santiváñez ya venía anunciando en sus redes que algo iba a pasar con él. Y la pregunta es: ¿Cómo sabía que había una investigación en curso? ¿Quién le informa, la policía, la fiscalía?”, cuestionó Ramírez.

La periodista aclaró que esta investigación corresponde al Operativo Ícaro 2025 y no al caso de los ‘Waykis en la sombra’. “Este caso nace del reportaje que publicamos en Panorama hace un par de semanas. Descubrimos que el empresario Franco Parodi, titular de la concesión de la mina El Dorado, contrató al estudio Santiváñez Antúnez como su defensa. Incluso mostramos un documento membretado en el que exigía el pago de 17 millones de soles”, detalló.

Ramírez añadió que, tras este contrato, se produjeron “dos grandes operativos policiales en septiembre y diciembre del 2024 en favor de la mina”. Según las fuentes consultadas en Ayacucho, “mover a tantos policías no fue gratis; se habla de pagos bajo la mesa”.

Respecto al rol del hermano de la presidenta Dina Boluarte, explicó que su nombre aparece porque en las coordinaciones entre Santiváñez, los abogados y los empresarios, se habría buscado “facilitarle un arraigo laboral para que pueda sustentar su libertad y salir de prisión”.

"MILLONES DE SOLES EN JUEGO"

La jefa de investigación subrayó que se trata de un caso de alto impacto. “Ya estamos hablando de millones de soles en juego. Y lo importante de los allanamientos es que permitirán acceder a computadoras y documentos que evidencien cómo era el flujo de comunicación con los abogados Palacios y Tenorio, quienes habrían sido los operadores del ministro”, sostuvo.

Finalmente, Ramírez recalcó que “este no es un caso menor. Panorama reveló lo de la mina El Dorado y, desde entonces, Santiváñez reaccionó de inmediato diciendo que le estaban ‘armando un muñeco’. Hoy, lo que vemos es que la fiscalía ha tomado el tema y está actuando”.