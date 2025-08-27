Juan José Santiváñez confirma reingreso de Martín Vizcarra al penal de Barbadillo

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, confirmó que este miércoles el expresidente Martín Vizcarra será conducido nuevamente al penal de Barbadillo, en el distrito de Ate. Con esta medida, el exmandatario continuará cumpliendo la orden de prisión preventiva dictada en su contra.

Reevaluación de la medida

Santiváñez precisó que, en un inicio, la comisión especial del INPE había determinado que Vizcarra permaneciera en un establecimiento común, debido a que las acusaciones que enfrenta corresponden al periodo en el que ejerció como gobernador regional y no como jefe de Estado. Sin embargo, explicó que su despacho solicitó revisar la situación.

“Solicitamos una reevaluación en el caso específico del señor Vizcarra. Sabemos que las disposiciones judiciales emitidas con respecto a la privación de la libertad del expresidente Martín Vizcarra son situaciones que se le imputan cuando venía cumpliendo funciones como gobernador regional y no como presidente de la República”, declaró Santiváñez.

En esa línea, el ministro añadió que “ayer (martes 26 de agosto) se ha emitido la resolución del INPE”, la cual dispone que el exmandatario sea internado en Barbadillo, tomando en cuenta que “esta persona tuvo el honor de ser presidente de la República”.