Abogado de Nicanor Boluarte califica de “abuso” el allanamiento por caso mina El Dorado

Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, llegó hasta la vivienda del hermano de la presidenta tras el allanamiento de la Fiscalía desarrollado esta madrugada en San Borja. El letrado calificó la diligencia como un “abuso” y negó cualquier vínculo de su patrocinado con los investigados Percy Tenorio y el actual ministro Juan José Santiváñez.

“Lo único que les puedo decir es que es un abuso más de la fiscalía, y eso lo vamos a determinar en el transcurso del día”, afirmó Vivanco al arribar al lugar. Según señaló, ni él ni su patrocinado fueron notificados previamente sobre la investigación, por lo que consideró innecesaria la irrupción de los agentes fiscales y policiales.

NIEGA VINCULACIÓN

El letrado negó de manera enfática la existencia de cualquier relación entre Nicanor Boluarte y la minera El Dorado, eje central del operativo de hoy. “Mi patrocinado no tiene nada que ver con ninguna minera, no conoce al señor Santiváñez ni al coronel en retiro Percy Tenorio. Es un abuso vincularlo con estos hechos”, insistió.

Vivanco también cuestionó la forma en que se ejecutó el operativo, asegurando que los fiscales ingresaron de manera violenta a la vivienda. “Lo correcto no es romperte la puerta. Si existe un caso, lo primero es citar a la persona para que declare. En lugar de eso, lo sorprenden con una medida innecesaria”, dijo.

Además de la vivienda de Nicanor Boluarte, también se vienen allanando los inmuebles del empresario Franco Parodi, de los abogados Percy Tenorio y Marco Palacios (estudio Santiváñez Antúnez), así como oficinas de la Dirección de Ambiente de Ayacucho, todos vinculados al denominado caso Mina El Dorado.

Por el momento, el abogado aseguró que se reunirá con su patrocinado en el interior del domicilio y reiteró que no existe ninguna relación con los investigados. “Esto es un abuso absolutamente innecesario”, concluyó.