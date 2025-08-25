Mario Vizcarra: “No retiraremos el hábeas corpus presentado a favor de mi hermano”

Mario Vizcarra, hermano del exmandatario Martín Vizcarra, declaró en entrevista con Panamericana Noticias que no interpondrán nuevas acciones legales tras la decisión de trasladarlo al penal Ancón II. Sin embargo, confirmó que continuará vigente el hábeas corpus que él presentó a título personal.

“No lo vamos a retirar porque considero que vulneraron los derechos de mi hermano”, afirmó.

El familiar del exjefe de Estado señaló que, si bien el también exgobernador de Moquegua recibe un trato cordial dentro del penal, consideran que su seguridad no está garantizada. En ese sentido, la defensa espera la visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evaluar su situación.

Vizcarra transmitió a su familia un mensaje de fortaleza: “Él va a resistir con mucha entereza porque confía en que la justicia le dará la libertad”, relató Mario.

Críticas al INPE y al Ministerio de Justicia

Mario Vizcarra cuestionó al jefe del INPE y al actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, asegurando que ambos carecen de experiencia penitenciaria. Además, responsabilizó al gobierno de Dina Boluarte por lo que calificó como un “maltrato” hacia el expresidente.

Consultado por una posible candidatura suya como “plan B”, el mayor de los Vizcarra fue tajante. “No hay plan B ni plan C. El único candidato es Martín Vizcarra, nuestro líder fundador”.

Finalmente, precisó que el expresidente comparte la alimentación con el resto de internos y reiteró que el mayor temor de la familia es su seguridad en un penal común.