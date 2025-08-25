Fiscalía destapa millonarios pagos de Telesup para inscribir Podemos Perú de José Luna

El congresista José Luna Gálvez vuelve a estar en el centro de la polémica. La fiscalía lo acusa de haber usado a la Universidad Telesup, de su propiedad, como plataforma financiera para efectuar pagos ilícitos destinados a manipular decisiones dentro del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Según la investigación, dichos recursos habrían servido para asegurar la inscripción de su partido político Podemos Perú.

La ruta del dinero

De acuerdo con la tesis fiscal, Telesup emitió cheques por un total de 912 mil soles para comprar los derechos de autor de libros publicados por el exconsejero Iván Noguera. Para el Ministerio Público, esas adquisiciones habrían sido una fachada para encubrir sobornos, ya que los textos carecían de real valor comercial. A cambio, Noguera habría favorecido la designación de Adolfo Castillo Mesa como jefe de la ONPE, quien luego aceleró el proceso de inscripción del partido de Luna.

El caso no se habría limitado a Noguera. La fiscalía sostiene que también se involucró al exconsejero Guido Águila, con pagos que sumaron 420 mil soles en catorce cheques por derechos de autor de su obra intelectual. Asimismo, se señala que Julio Gutiérrez Pebe, otro exintegrante del CNM, recibió como beneficio un empleo para uno de sus hijos, lo que completaría el esquema de captación.

Todos ellos, según el Ministerio Público, votaron en contra de la continuidad de Mariano Cucho Espinoza como jefe de la ONPE y apoyaron la llegada de Castillo Mesa al cargo en 2017. Con el nuevo jefe electoral ya en funciones, se colocaron funcionarios cercanos a Luna, quienes finalmente allanaron el camino para que Podemos Perú consiguiera su inscripción en 2018. Por estos hechos, el líder del partido afronta cargos por organización criminal y cohecho, con un pedido fiscal de 22 años de prisión.