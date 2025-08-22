Congresista Alegría anuncia retiro de propuesta para aumentar sueldos de los futuros diputados y senadores

Tras la ola de críticas generada luego de conocerse una iniciativa en la Comisión de Constitución, que propone incrementar el sueldo os legisladores (diputados y diputados) hasta más de S/ 42 mil en el futuro Parlamento bicameral., al parecer dan un paso atrás.

La Comisión de Constitución anuncia retiro de propuesta para aumentar los sueldos a los futuros diputados y senadores, así lo informó su presidente, Arturo Alegría.

Buscan “perfeccionar” el reglamento

En rueda de prensa el parlamentario negó que se esté retrocediendo en la propuesta debido a las críticas e indicó que la intención es “perfeccionar” el reglamento.

“Estas notas periodísticas que han salido a raíz de una mala información sobre lo que significa el predictamen para los reglamentos del Congreso, y debido a una mala corriente de opinión, quiero informar que desde la presidencia vamos a retirar de los dictámenes que hemos presentado cualquier tipo de disposición que hable acerca de las remuneraciones del próximo Congreso bicameral”, expresó a la prensa.

Cabe agregar que, en otro momento atribuyó las críticas contra el predictamen a una “mala información” y “mala corriente de opinión”, razón por la cual se adoptó la decisión de retirar cualquier disposición sobre estas nuevas remuneraciones.