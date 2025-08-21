Congresista Darwin Espinoza es captado durante partido de Alianza Lima en Ecuador

El congresista de Podemos Perú Darwin Espinoza fue captado en la ciudad de Quito, en las gradas del estadio el Estadio Olímpico Atahualpa presenciando el encuentro entre los clubes de Alianza Lima y la Universidad Católica de Ecuador, por el torneo de la Copa Sudamericana.

El parlamentario fue visto en las tribunas acompañado de su esposa, y rodeado de hinchas blanquiazules, celebrando cada gol de los ‘blanquiazules’.

¿Y el trabajo en el Congreso?

A Espinoza se le captó fumando y tomando vibrando con el partido mientras que el Congreso las actividades siguen con normalidad, generando una nueva ola de críticas contra el parlamentario de Podemos Perú.

Cabe señalar que, el club Alianza Lima ganó 2-1 a U. Católica por los octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025. Con este resultado (4-1 en el global), los ‘blanquiazules’ clasificaron a cuartos de final del certamen internacional, a la espera de su rival, que saldrá del ganador del U. de Chile vs Independiente.