Marco Vázquez: “Martín Vizcarra escuchará su condena desde la cárcel”

Como venimos informando en las últimas horas, el expresidente Martín Vizcarra pasó la noche en carceleta del Poder Judicial antes de ser trasladado al penal de Barbadillo.

Este penal es un centro de reclusión donde tres expresidentes del Perú se encuentran actualmente en prisión de manera simultánea, un hecho sin precedentes.

Como se recuerda el juez Chávez Tamariz consideró que existe peligro de fuga por parte de Vizcarra ante una probable sentencia de 15 años de prisión.

Cinco meses de prisión preventiva para Vizcarra

La orden de prisión preventiva contra el expresidente marca un nuevo capítulo en las investigaciones sobre presuntos sobornos relacionados con los megaproyectos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.

Sobre el futuro del exmandatario, el periodista Marco Vázquez, en un enlace con Buenos Días Perú, señaló que con esta medida: “Martín Vizcarra escuchará su inminente condena desde la cárcel, tras las rejas”.

“A estas alturas, es casi un hecho, que Vizcarra recibió coimas, y eso es lo que decide la condena de prisión preventiva”, indica el director de Panorama.

“A nadie se le desea la cárcel, pero para nuestra democracia es muy muy triste que un quinto expresidente termine preso, pero recordemos que esto es por las acciones del señor Vizcarra”, agregó el reconocido periodista.

Cabe señalar que, tras la confirmación del traslado del exmandatario al penal de Barbadillo, a través de un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (Inpe) aseguró que durante la permanencia del expresidente dicho centro penitenciario se garantizará el respeto de sus derechos fundamentales y el estricto cumplimiento del régimen penitenciario conforme a ley.