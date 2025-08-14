Perú Primero afirma que Martín Vizcarra previó su detención y niega que tuviera un plan de fuga

El secretario general nacional del partido Perú Primero, César Figueredo, se pronunció este jueves sobre la situación del expresidente Martín Vizcarra, luego de que el Poder Judicial dictara cinco meses de prisión preventiva en su contra.

En declaraciones a la prensa, Figueredo afirmó que, en estos momentos, la preocupación no es política sino personal. “Yo siendo secretario general del partido pienso más en mi amigo que en el líder político. Olvídense de la política. Martín Vizcarra es una persona que tiene hijos, esposa, amigos y muchísima gente que lo sigue. La política llega a un segundo plano”, sostuvo.

Respecto a una posible candidatura de Mario Vizcarra, hermano del exmandatario, Figueredo señaló que no es algo que estén evaluando. “En este momento no estamos pensando en candidatura. Nuestra prioridad es que él esté bien”.

El dirigente también relató que Vizcarra había previsto la posibilidad de su detención y que incluso lo había comentado con su entorno. “Él mismo vino desde Iquitos a presentarse. No pasaron ni tres minutos desde que terminó de hablar para que el juez comenzara a dictar su sentencia. Ya lo tenían todo preparado”, afirmó.

Figueredo descartó que el expresidente haya considerado fugar del país: “Nunca estuvo en nuestros planes ni en su cabeza. Jamás”.

Según informó, durante la mañana de este jueves lo principal era entregarle el desayuno y asegurarse de que recibiera su medicación. En las próximas horas, el exmandatario sería trasladado al penal correspondiente, mientras simpatizantes mantienen vigilias en su apoyo.