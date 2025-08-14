Martín Vizcarra pasó la noche en la carceleta del PJ antes de ser trasladado a un penal

Es la noticia de la semana y su desenlace genera mucha expectativa. El día de ayer, el expresidente Martín Vizcarra Cornejo fue trasladado a la sede de la carceleta de la Corte Superior de Justicia de Lima, ubicada en la cuadra 2 del jirón Raimondi, en el distrito de La Victoria, luego de que el Poder Judicial ordenara 5 meses de prisión preventiva en su contra.

Vizcarra es investigado por los casos Lomas de Ilo y Hospital regional de Moquegua.

Sería trasladado a Barbadillo

El exmandatario fue detenido terminada la audiencia de prisión preventiva y ahora se está a la espera que el INPE determine en las próximas horas el lugar donde deberá cumplir la medida dictada por el juez Chávez Tamariz.

Cabe señalar que, el expresidente Martín Vizcarra se encuentra momentáneamente en la carceleta del Poder Judicial y pasó su primera noche en el lugar.

En las próximas horas, Vizcarra sería trasladado al penal de Barbadillo y, de esta manera, se convertiría en el quinto expresidente que será recluido en dicho centro penitenciario.