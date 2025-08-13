Génesis Tapia busca llegar al Congreso por Avanza País: genera críticas por desconocimiento parlamentario

En un contexto preelectoral, la exbailarina y actual abogada Génesis Tapia anunció su postulación al Congreso de la República por el partido Avanza País. Sin embargo, su candidatura generó controversia luego de que, durante una entrevista, no pudiera explicar con claridad la diferencia entre los procesos de interpelación y censura en el Parlamento.

“Bueno, la censura es un hecho en el cual, como su nombre lo dice… la interpelación te da la posibilidad de apelar, ¿no? En derecho lo trabajamos como un recurso impugnatorio…”, respondió Tapia a El Comercio, con una explicación confusa que fue ampliamente comentada.

TAMPOCO SUPO EXPLICAR QUÉ ES LA SEMANA DE LA REPRESENTACIÓN

El anuncio provocó críticas entre los actuales parlamentarios, quienes consideraron que los partidos políticos deberían presentar sus mejores cuadros técnicos y no solo apostar por rostros populares para captar votos. “Esto refleja la crisis de partidos en el país, donde se prioriza la popularidad sobre la formación política, y luego tenemos congresistas que no saben lo que están votando”, señaló el legislador Jaime Quito, de la Bancada Socialista.

Otros congresistas advirtieron que quienes aspiren a una curul deberían, al menos, conocer los procedimientos parlamentarios y contar con nociones de gestión pública. “El resultado después es trágico: ingresan personajes que no tienen preparación y eso afecta la labor legislativa”, señaló Héctor Ventura, de Fuerza Popular.

Tapia, por su parte, aseguró a los medios que no le incomoda que se mencione su pasado en el espectáculo. “Me encanta recordar de dónde vengo. Si me avergonzara, negaría mis orígenes, pero estoy orgullosa de haber cambiado de faceta y demostrar que puedo desempeñarme en otros ámbitos”, declaró.

Panamericana Televisión intentó obtener declaraciones de la aspirante y de los actuales congresistas de Avanza País, pero ninguno respondió a las solicitudes.