López Aliaga planteará retirar medalla de Lima entregada a Gustavo Petro por Susana Villarán

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció el último fin de semana que propondrá al Concejo Municipal evaluar el retiro de la Medalla de la Ciudad concedida en 2012 al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

La distinción fue otorgada por la entonces alcaldesa Susana Villarán durante su gestión como burgomaestre de Bogotá. La medida responde a las recientes declaraciones del mandatario colombiano que desconocen la soberanía peruana sobre el distrito de Santa Rosa, en Loreto.

"Una persona que nos está amenazando e insultando no merece la medalla de Lima", dijo y agregó que someterá la propuesta al Concejo por considerar que Petro "insulta e invade territorio peruano", calificándolo como "persona no grata" en la Municipalidad. Estas declaraciones las realizó durante la inauguración de obras en San Juan de Miraflores

Controversia por Santa Rosa

La controversia surge tras las declaraciones de Petro cuestionando la soberanía peruana sobre Santa Rosa de Loreto, distrito fronterizo con Colombia. López Aliaga rechazó categóricamente esta postura, subrayando que "constituye una amenaza a la integridad territorial del Perú".

Proceso sancionador del MTC

Por otro lado, el alcalde se refirió al proceso sancionador del MTC por la Vía Expresa Sur, calificándolo de "acoso político". Insistió en que la obra cumplió con el mandato judicial de recuperar espacios públicos, desestimando la multa de S/160 millones por certificación ambiental.