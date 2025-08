Eduardo Arana asegura que Santiváñez "no tiene poder de decisión" en gobierno de Dina Boluarte

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, defendió el viaje de la presidenta Dina Boluarte a Japón e Indonesia programado desde el 5 de agosto, tras su aprobación por el Congreso de la República.

Arana enfatizó en entrevista con RPP Noticias, que estas giras "no son una frivolidad" sino estrategias para "atraer inversión extranjera" al Perú, respondiendo a cuestionamientos sobre la agenda internacional de la mandataria.

Rol de Santiváñez

Arana se refirió a la continuidad del exministro del Interior, Juan José Santiváñez, como jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental, desmintiendo denuncias periodísticas sobre su influencia.

"No tiene poder de decisión, su tarea se circunscribe solamente a asesorar y a cumplir con algunos encargos de la presidenta y evidentemente que el gobierno tiene. No va más allá de la tarea, no sustituye a ningún ministro y no invade las competencias de ningún funcionario público del país, que quede claro", dijo.

Relaciones bilaterales con Bolivia

Sobre el incidente generado cuando Boluarte calificó a Bolivia como "país fallido" durante su mensaje del 28 de julio, Arana aseguró que las relaciones bilaterales "se han retomado con normalidad".

Ley de amnistía y trenes para Lima

Paralelamente, respecto a la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de suspender la promulgación de la Ley de Amnistía, el premier respaldó a la jefa de Estado: "Ningún órgano internacional puede afectar decisiones internas de un poder del Estado".

Finalmente, el premier negó conflicto con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, respecto a los trenes adquiridos por la comuna señaló que "No tienen animadversión" u oposición y están coordinando acciones para mejorar el sistema de transporte.