García Belaunde: "Si tuviéramos un gobierno más eficiente habríamos crecido 5 o 6%"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, brindará este lunes 28 de julio su tercer y último mensaje a la Nación por Fiestas Patrias con ocasión del 204 aniversario de la proclamación de la Independencia en el Perú y existe mucha expectativa por el balance y anuncios que manifestará la mandataria desde el Congreso de la República.

En diálogo con Panamericana Televisión, el excongresista Víctor Andrés García Belaunde cree que la mandataria va a dejar de decir muchas cosas, porque "cada mensaje es un recuento de lo que se ha hecho hasta el día de hoy, pero queremos saber qué cosas van a pasar en los próximos 12 meses". Señaló que cómo se le pide cuentas si no va a hablar y manifestó que "hay una obligación política y moral para mencionar sus acciones hasta ahora".

"El año pasado hubo un mensaje de 5 horas y media y este año la señora Boluarte tiene que decir qué pasó en estos 12 meses y por qué no ha cumplido con las promesas que ella ofreció unilateralmente y voluntariamente el año pasado, porque por lo visto se ha cumplido solo el 12% de lo que prometió el año pasado y eso es una crítica que hay que hacerle", dijo.

Cuestiona crecimiento y habla de desempleo

Para García Belaunde, solo hemos crecido 3%, pero no es el suficiente porque sigue aumentando la pobreza. "No crecemos todos por igual y la pobreza en vez de disminuir está creciendo, hay 121 mil jóvenes de 18 a 29 años que no tienen empleo", agregó.

¿Cuánto debería crecer el Perú?

"El crecimiento de 3% es aceptable, pero no es suficiente, creemos que si tuviéramos un gobierno más efectivo y eficiente hubiésemos crecido un 5 o 6% que es lo que el Perú necesita crecer todos los años para ir eliminando la pobreza", agregó.

Cuestiona a Congreso y Acción Popular

Para García Belaúnde, los partidos políticos tienen una responsabilidad tremenda porque han permitido y cohabitado con el Gobierno. Además dijo que la bancada Acción Popular actúa con mucha independencia del partido y han dado prioridad a mantenerse en el poder y "las granjerías que da el poder" encima de la moral pública. El exparlamentario espera que esta situación pueda cambiar y resaltó que los legisladores parecerían que viven de espaldas a la realidad.