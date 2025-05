Ministra Urteaga defiende a Dina Boluarte tras polémica por aumento de sueldo: “Decir que la presidenta lo pidió es excesivo”

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, respondió enfáticamente a los cuestionamientos por el informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que propone elevar el sueldo de la presidenta Dina Boluarte de S/16,000 a más de S/35,000. La titular del MIDIS negó que esta propuesta haya sido iniciativa de la jefa de Estado y calificó de “excesivo” atribuirle directamente la solicitud.

"La presidenta en ningún momento ha pedido un aumento de sueldo. Eso es un informe técnico del MEF que proviene de la implementación de la Ley Servir", aseguró Urteaga ante la incisiva pregunta de la periodista Claudia Chiroque. Sin embargo, reconoció que el tema será evaluado por el Consejo de Ministros y que “posiblemente” sea aprobado.

VUELVEN A RESPONSABILIZAR A LA PRENSA

La ministra también se refirió al impacto de la cobertura mediática. “Ese ruido político también viene del ruido de los medios. Decir que la presidenta ha pedido un aumento genera odio, genera distancias", indicó.

La conductora Chiroque no tardó en responder: “¿Cómo no va a generar rechazo una presidenta con 3% de aprobación que podría duplicarse el sueldo en este contexto?”, remarcó. “Nuestra labor es informar. El gobierno no puede responsabilizar a los medios por el rechazo ciudadano. Las encuestas hablan por sí solas”, agregó.

Frente a las insistencias, Urteaga apeló al cumplimiento de la normativa vigente: “Si la ley dice que debemos hacer determinada cosa, hay que cumplirla. Estamos en momentos difíciles, pero hay que actuar con estabilidad para seguir con las políticas públicas”, finalizó.