"Esto es un show de la Fiscalía", asegura Juan José Santiváñez tras allanamiento a su vivienda

El Ministerio Público y la Policía allanaron la madrugada de este miércoles, la vivienda del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por un presunto tráfico de influencias. Ante ello, el titular del Mininter aseguró que se trata de "un show de la Fiscalía" para perjudicarlo.

"Para mí esto es un show de la Fiscalía que definitivamente tiene la intención de exponernos a mí y a mi familia, pero nosotros estamos con absoluta tranquilidad", manifestó en declaraciones a la prensa.

Cuestiona labor de Fiscalía

Asimismo, el titular del Mininter cuestionó la labor del Ministerio Público al asegurar que la Policía Nacional "capturó ayer a una organización criminal por tercera vez y hace una semana se les había capturado por extorsión".

"Qué hacían en la calle, esa es responsabilidad de la policía, acaso el policía es el que les da la libertad, no, el policía lo que hace es capturar y poner a disposición de la justicia, el tema es que la Fiscalía simplemente no cumple su trabajo, no cumple su rol y está acostumbrada lamentablemente a estos shows mediáticos como el día de hoy", aseguró.

¿De qué se le investiga a Santiváñez?

La investigación contra Santiváñez Antúnez se originó tras la denuncia del capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como 'Culebra', quien presentó audios donde se menciona que el titular del Mininter recibió indicaciones para desactivar la Dirección de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) por parte de la presidenta Dina Boluarte.