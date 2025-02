Víctor Andrés García Belaúnde sobre congresistas: "Ganan bien como para estar robándole comida al pueblo"

Tras la revelación de un nuevo incremento de presupuesto en los alimentos del Congreso que superaría el millón y medio de soles, el exlegislador Víctor Andrés García Belaúnde se pronunció al respecto y manifestó que el Parlamento no se ha dado cuenta para que han recibido la confianza de la ciudadanía.

“No se han dado cuenta representan al pueblo, no están representando una transnacional o Shakira. Están representando al pueblo peruano, que es austero. Ellos no tienen ningún tipo de miramiento o inteligencia que ellos no pueden dedicarse a la frivolidad o derroche (…) Me parece que están haciendo un exceso y brutalidad”, aseveró en Buenos Días Perú.

Asimismo, García Belaúnde aseguró que los congresistas tienen un buen salario mensual, para estar solicitando una variedad gastronómica. “Ganan bien para estar robándole al pueblo peruano, una comida que el pueblo si necesita sobre todo los niños de Qali Warma”.

PPK NUNCA DEBIÓ LLEGAR A PALACIO DE GOBIERNO

Luego de la entrevista exclusiva que brindó a Panamericana Televisión, Víctor Andrés García Belaúnde aseguró que Pedro Pablo Kuczynski (PPK) nunca debió ser el mandatario del Perú, debido a que no estaba preparado para llevar un cargo importante.

“Lo que ha demostrado PPK es que no debió ser presidente, no debió postular a la presidencia y no debió de ninguna manera ejercer el cargo con la ligereza que lo hizo”, expresó el excongresista.