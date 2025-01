Dina Boluarte reitera que no es “mentirosa” ni “ladrona”: “Soy una persona que dice la verdad”

Tras su salida del Ministerio Público, entidad donde acudió para dar su manifestación por un supuesto abandono de cargo tras someterse a una operación en 2023, la presidenta Dina Boluarte estuvo presente en la inauguración del MUNI Ejecutivo de Alcaldesas y dio unas declaraciones polémicas.

Durante su participación, la dignataria reiteró una vez más que siempre habla con la verdad, por lo que nunca ha engañado al pueblo peruano. Además, enfatizó que nunca le ha robado dinero al país.

"Con la tranquilidad en la conciencia, en ese ADN que nuestros padres han sellado al momento de nacer. No soy ni mentirosa ni ladrona, soy una persona que dice la verdad, aunque a muchos no le guste la verdad o a pocos. La verdad siempre es una, no hay dos verdades”, precisó.

ASISTIRÁ LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS A LA FISCALÍA

Dina Boluarte cuestionó a la Fiscalía por iniciar investigaciones por los trascendidos que puedan salir en los medios de comunicación o por lo que pueda decir algún político. Ante esta situación, aseguró que estará presente en las oficinas del Ministerio Público las veces que sean necesarias.

“Nosotros vamos a ir (a la Fiscalía) a responder con la tranquilidad y la paz en el alma. Porque no tenemos rabo de paja ni nada que esconder", precisó la dignataria.