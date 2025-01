Polémicas declaraciones de congresista Martínez sobre caso de violación generan indignación

Diversos cuestionamientos han surgido tras las recientes declaraciones del congresista Edwin Martínez en relación con la denuncia de violación presentada contra el parlamentario de Somos Perú, José Jerí, y otra persona durante un evento de fin de año.

Desde el Congreso, los legisladores Edwin Vergara y Francis Paredes expresaron su rechazo a las afirmaciones de Martínez. “Definitivamente son reprochables. Como madre y mujer, considero inaceptable decir que la muchacha debió haberse controlado”, señaló la congresista Paredes.

Por su parte, el legislador Vergara manifestó: “Es lamentable que un congresista busque justificar estas acciones. Analizando su proceder y las declaraciones consecutivas, esto no sorprende viniendo de quien proviene”.

DEFIENDE SUS DECLARACIONES

Este medio intentó obtener aclaraciones del congresista Edwin Martínez sobre sus expresiones. Sin embargo, lejos de retractarse, el parlamentario defendió su postura.

“Ellos debieron controlar sus impulsos, al igual que la chica. Un hombre no puede ser tan deshonesto como para embriagar a una mujer hasta el punto de que pierda la conciencia. Eso es abusivo y aberrante. Un hombre debe respetar y cuidar a una mujer”, afirmó.

Asimismo, Martínez sostuvo que la víctima también tiene responsabilidad si consume alcohol en exceso. “Si soy mujer y estoy consciente, ningún pobre diablo podrá abusar de mí. Pero si he bebido hasta perder la conciencia, ¿quién me va a defender o cuidar? ¿Acaso no es parte del problema?”, expresó.