Las frases más polémicas de Dina Boluarte y sus ministros este 2024: “En Perú no se pasa hambre”

El año 2024 no solo fue un período marcado por la crisis política en el Perú, sino también por las polémicas expresiones de diversas autoridades que generaron indignación en la ciudadanía y complicaron aún más la estabilidad del Gobierno.

Entre los episodios más escandalosos, destaca el ministro de Educación, Morgan Quero, cuyas declaraciones sobre los motivos de cientos violaciones sexuales contra escolares en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, desataron numerosos cuestionamientos.

"Si es una práctica cultural, lamentablemente, que sucede los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, entonces nosotros vamos a ser muy prudentes, pero también vamos a exigirle una respuesta a la comunidad en relación con los descargos que correspondan", dijo en su momento a la prensa.

Quero también fue duramente criticado por sus comentarios al referirse a las víctimas fallecidas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

Una periodista le preguntó por qué el Gobierno no se había pronunciado sobre los fallecidos en las protestas de 2022 y 2023 en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y el titular del Minedu le respondió lo siguiente: “Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”.

DINA BOLUARTE Y SUS 10 SOLES

La mandataria Boluarte no estuvo exenta de controversia. Durante una actividad oficial, aseguró que en el Perú las amas de casa podían cocinar con 10 soles, una declaración que provocó rechazo y burlas al ser considerada desconectada de la realidad económica del país.

“A veces con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito. No las inventamos, así somos las mujeres”, afirmó la jefa de Estado el último viernes 22 de noviembre.

OTROS MINISTROS CUESTIONADOS

Por su parte, el ministro de Agricultura, Ángel Manero, fue objeto de críticas al declarar que en el Perú "no se pasa hambre".

“En Perú no se pasa hambre; en todos los rincones del país se come de manera contundente. Lo que sí podemos afirmar es que falta calidad en la alimentación, no necesariamente cantidad”, aseguró Manero.

En tanto, el ministro de Economía, José Arista, calificó de "odiosa" a una periodista que le realizó una pregunta y luego generó controversia al destacar el incremento de la informalidad como un aspecto positivo en la economía peruana.

POLÉMICAS EN EL CONGRESO

El Congreso también tuvo su cuota de polémica. En una sesión del pleno, se filtró un audio en el que se escuchó a un parlamentario emitir una frase fuera de lugar: “un ratito mi amor, voy a votar, no me toques, ¿ya?”.