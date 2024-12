Presidenta Dina Boluarte responde a sus críticos: Están dolidos porque no son parte del Gobierno

Esta mañana, la presidenta de la República, Dina Boluarte, llegó hasta la estación Parque Murillo, en el distrito de Breña, para supervisar los avances de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao; esta obra beneficiará inicialmente a 660,000 pasajeros diarios, con una estimación de alcanzar 1.2 millones de usuarios para 2030.

En su discurso, tras destacar la importante obra de transporte, resaltó el crecimiento económico de 3.4% registrado en octubre de 2024 y la proyección de un 3.2% para el año completo. Además, Boluarte Zegarra dijo que la inversión pública alcanzó los 47,000 millones de soles entre enero y noviembre de 2024, un incremento significativo respecto al año anterior.

HASTA EL 2026

“Estas cifras no son cuestión de rebotes, como afirman nuestros detractores, que están dolidos porque no forman parte de este gobierno y no lo serán. Están dolidos porque no estamos dedicando el dinero en consultorías o afines porque cada sol de los peruanos lo invertimos en obras grandes como estas para el beneficio de todos”, indicó.

Finalmente, reafirmó su compromiso de seguir trabajando hasta el 2026 para cumplir con las metas de desarrollo y mejorar la calidad de vida de los peruanos. “Estamos transformando el futuro de la nación, vamos a seguir trabajando, empujando para que en la línea de tiempo se vayan cumpliendo las metas, ¿hasta cuándo? Hasta el 28 de julio del 2026”, agregó.