Morgan Quero pide disculpas por decir que "los DD.HH. no son para las ratas": "No escuché bien, la periodista se tapaba la boca con el micrófono"

El ministro de Educación, Morgan Quero, ofreció disculpas públicas esta mañana en una entrevista con Buenos Días Perú, luego de que una de sus declaraciones generara gran polémica por calificar de "ratas" a las víctimas de las manifestaciones contra Dina Boluarte durante los primeros meses de su gobierno. En diálogo con Buenos Días Perú, el titular del Minedu justificó su controvertida respuesta en torno a los derechos humanos y explicó que no había entendido la pregunta realizada por la periodista debido a problemas de audición en ese momento.

“Yo no escuché la pregunta, supuse que seguían preguntando sobre la pena de muerte y en ese contexto hice esa declaración. Porque no escuché, la periodista estaba tapándose la boca con el micrófono, con su mano, entonces el audio en la grabación se oye con claridad, pero yo no escuché con claridad ", manifestó.

"Y es por eso que quiero pedir disculpas en relación a lo que significa el dolor que pueden sentir y vivir las familias de las víctimas de los lamentables sucesos del mes de diciembre 2022, enero y febrero 2023. Por eso quiero que nos enfoquemos en el debate que estamos teniendo en estos días en torno a la importancia de condenar los actos de violaciones y asesinato”, expresó el ministro.

Este último miércoles, Quero Gaime fue consultado por una reportera sobre la falta de pronunciamiento del Ejecutivo respecto a los fallecidos durante las protestas tras la destitución de Pedro Castillo. En esa oportunidad, declaró que “los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”, una frase que provocó rechazo en diversos sectores políticos y sociales.

Las críticas se incrementaron debido al contexto en el que se emitieron las declaraciones, coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos. La frase fue considerada como un menosprecio hacia los manifestantes y las víctimas de las protestas, lo que llevó al ministro a enfrentar un amplio rechazo ciudadano.

NO ES SU PRIMER EXABRUPTO

Como se recuerda, no es la primera vez que el funcionario genera polémica con sus comentarios. En junio pasado, el ministro afirmó que las agresiones sexuales a niñas awajún serían “una práctica cultural que lamentablemente ocurre en los pueblos amazónicos”, una frase que también fue duramente criticada por organismos de derechos humanos y comunidades indígenas.