José Baella sobre Santiváñez: “La situación política lo favorece, lo van a respaldar. Se ha convertido en un líder para este gobierno”

El general en retiro José Baella, exjefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), analizó la efectividad del estado de emergencia decretado en 14 distritos de Lima, medida que llegará a su fin este miércoles 27 de noviembre. Según Baella, la medida no ha logrado reducir en gran escala la inseguridad, y señaló la falta de liderazgo y coordinación como principales obstáculos.

FALTA DE IMPACTO EN LAS CALLES

Baella enfatizó que, aunque el gobierno presenta cifras que indican una disminución de la delincuencia en algunos distritos, la percepción de inseguridad entre los ciudadanos sigue siendo alta.

"Si hay un plan, no se nota. No se ve en la calle. Los pobladores no lo perciben, y ese es el principal reclamo de la población hacia el gobierno", declaró a Buenos Días Perú.

"No hay un liderazgo que conduzca a las autoridades locales, regionales y nacionales. Cada uno actúa por su lado, y eso impide que se implemente una estrategia conjunta eficaz", agregó.

"Se vienen las fiestas de fin de año, y el riesgo de sicariato y extorsiones aumentará. Este es el momento preciso para que alguien asuma el liderazgo. Creo que la presidenta de la República es la llamada a hacerlo", añadió.

También se refirió al compromiso del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien en setiembre afirmó que, si el estado de emergencia no daba resultados en 60 días, renunciaría. Según Baella, las declaraciones del titular del Mininter parecen más una estrategia para mantener el cargo que un compromiso real con la seguridad.

"El ministro Santiváñez prometió dar un paso al costado si las cosas no funcionaban. Ahora lo vemos desesperado por quedarse en el puesto, cuando la población claramente siente que la estrategia no ha dado resultados", sostuvo Baella. “La situación política lo favorece, lo van a respaldar. Se ha convertido en un líder para este gobierno”, agregó.

Además, cuestionó la falta de visibilidad de los 5000 efectivos militares asignados a los distritos en emergencia y la falta de un marco legal claro para su actuación.

"La gente quiere ver a las Fuerzas Armadas en las calles, pero no hay un protocolo definido para que actúen. Si se van a desplegar, debe ser con un plan claro, en coordinación con la policía y los serenazgos", indicó.

LIMPIEZA DE LA INSTITUCIÓN POLICIAL

El exfuncionario también señaló la urgencia de abordar los problemas internos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para recuperar la confianza ciudadana.

"La policía debe limpiar su propia casa. Es necesario fortalecer áreas como contrainteligencia, inspectoría y anticorrupción para identificar y sancionar a los malos elementos. Si es necesario, hay que cambiar la legislación para facilitar estas acciones", explicó.

El entrevistado concluyó que el estado de emergencia no ha logrado generar un impacto significativo y que, sin una reestructuración estratégica y un liderazgo fuerte, las medidas continuarán siendo insuficientes.