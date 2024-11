Martín Vizcarra tras su presentación en el Congreso: “Siento que hay una persecución política”

Tras su presentación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso para responder acerca del cierre del Parlamento en 2019, el expresidente Martín Vizcarra reveló que es un perseguido político.

“Siento que es una persecución política. He sido vacado, he siento inhabilitado una vez, dos veces y ahora me quieren inhabilitar por tercera vez. Vizcarra es un posible candidato, lo inhabilitamos, sino está Vizcarra puede ser Salvador del Solar, lo inhabilitamos también”, aseveró.

UN GOLPE DE ESTADO EN 2019

El excongresista Carlos Tubino, quien tuvo que dejar su curul luego de la decisión que tomó Martín Vizcarra al cerrar el Legislativo, sostuvo que el exmandatario dio un golpe de Estado.

“Lo que hubo el 30 de setiembre de 2019 fue un golpe de Estado. Desde ese momento comenzó la inestabilidad política que se vive en estos momentos”, manifestó el exparlamentario.