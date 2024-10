Ministro de Defensa sobre las Fuerzas Armadas: “No reciben capacitación sobre seguridad ciudadana”

Ante el despliegue de miembros de las Fuerzas Armadas por el alto índice de criminalidad en 14 distritos de Lima, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, aclaró la labor que tienen los integrantes de esta entidad del país.

En medio de su presentación en el Congreso, el titular del Mindef manifestó que las FF.AA. no reciben ningún tipo de capacitación sobre inseguridad ciudadana, sino tienen el propósito de controlar el orden interno en el territorio nacional.

“El personal que integra las instituciones armadas no reciben curso de capacitación en seguridad ciudadana. Las Fuerzas Armadas no reemplazan a la Policía Nacional del Perú, en su accionar ni en sus funciones policiales por lo tanto no pueden realizar actos de coacción”, aseveró.

MOCIÓN DE CENSURA CONTRA ASTUDILLO

El último miércoles 30 de octubre, Walter Astudillo asistió al Parlamento Nacional donde debió responder un pliego interpelatorio de más de 30 preguntas, donde respondió acerca de la compra de aviones, incendios forestales y otras consultas. En caso sus respuestas, no hayan aclarado la duda de los congresistas, pueden censurarlo de la cartera con 33 votos.