Tensión entre RLA y alcalde de Surco, Carlos Bruce: “el señor López Aliaga es el destructor de Lima”

Esta madrugada, se reportó un enfrentamiento entre vecinos de Surco y serenos de la Municipalidad de Lima por la destrucción del parque Pléyade por la ejecución de la nueva Vía Expresa. El alcalde del distrito, Carlos Bruce, cuestionó los procedimientos que se encuentra desarrollando el burgomaestre Rafael López Aliaga por dicha megaobra.

En sus declaraciones, Bruce acusó a López Aliaga de “ser el destructor de Lima” y señala que el burgomaestre no le avisó a su comuna que iba a destruir dichas instalaciones.

“El señor López Aliaga es el destructor de Lima”, dijo inicialmente el burgomaestre de Surco a Buenos Días Perú, destacando que no se opone a dicha megaobra.

“Es falso aquello de que tiene que haber o parque o Vía Expresa, con la tecnología que existe actualmente se puede buscar forma para que las vías públicas le dejen espacio al área verde, Lima tiene un déficit terrible de áreas verdes. Lo que está haciendo López Aliaga es derrumbar toda esta infraestructura en la cara de niños”, indicó Carlos Bruce.

Sobre las acusaciones de la Municipalidad de Lima sobre una presunta malversación de fondos por la comuna de Surco “al invertir recursos públicos en una vía Metropolitana que era destinada para una megaobra, desde hace 50 años”; sostuvo que las gestiones anteriores invirtieron en áreas verdes para evitar las invasiones.

“Todos estos terrenos, el Municipio de Lima, desde hace 20 años atrás, no los cuidaba y la gente empezó a invadirlos. Qué hicieron alcaldes anteriores a mí, no solamente sido yo, empezaron a invertir en áreas verdes para que de esa manera la gente no invada y los cerca de 15 mil vecinos, que viven alrededor de estos terrenos, no tengan que vivir frente a terrales, porque el municipio de Lima no les daba mantenimiento. Entonces, los alcaldes lo que hicieron fue cuidar que los terrenos no se invadan, si hubiéramos hecho esto aquí habría chozas de gente invadida. Y, en segundo lugar, preservar la calidad de vida de 15 mil vecinos. Yo sé que eso le importa poco al alcalde de Lima porque él tiene una visión muy sesgada y cerrada”, agregó, destacando que propone que se desarrolle una vía subterránea para que se preserve el parque Pléyades.

Bruce señala que una noche antes había conversado por teléfono con el alcalde Rafael López Aliaga y que no le comunicó sobre estas acciones.

“Hay que preguntarle al alcalde López Aliaga quién dio esta orden, pero hacer lo que han hecho, para que los niños vean que sus arcos de fulbito están destruidos, me parece que es propio de la época de los nazis, un alcalde construye, no destruye”, agregó, subrayando que la construcción de la vía Expresa se desarrollará hasta el siguiente año y que no se oponen a ella.

¿QUÉ DIJO RAFAEL LÓPEZ ALIAGA?

Por su parte, el alcalde Rafael López Aliaga acusó a Carlos Bruce de estar destinando dinero del distrito para realizar “canchitas” y “parques”.

“En lugar de estar a favor de tener una vía Expresa que vaya hasta la Panamericana Sur: ‘ay no, que hay una canchita’, lo cual es responsabilidad señor Bruce, el alcalde de Surco. Cómo diablos usa dinero del distrito de Surco para hacer un parque, para hacer canchitas, no pues, así no juega Perú (…) lo llamo y no me responde la llamada, no da la cara. Esto va a ir sí o sí porque es una vía metropolitana. Lima necesita autoridad necesita seriedad en los políticos y los compromisos que tenemos es poner orden”, indicó el burgomaestre durante un evento fuera de la capital.