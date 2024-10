Dirigente de Transportistas: “Ni el Congreso, ni Dina Boluarte pueden dar seguridad ciudadana”

Ante el aumento de los casos de criminalidad que se vienen registrando en el Perú, el dirigente de transportistas, Miguel Palomino, aseguró que ni el Poder Legislativo, ni Ejecutivo, pueden brindarle seguridad a los peruanos.

Asimismo, Palomino indicó que los ciudadanos en las calles manifiestan que Boluarte Zegarra no los representa, por lo que esperan su pronta renuncia y se convoque a un adelanto de elecciones lo más pronto posible.

“El pueblo dice en las calles: Como no nos representa el Congreso que tiene una aceptación de 4% y una señora Dina (Boluarte) que no tiene una aceptación nacional, ellos no puedan dar seguridad ciudadana (…) Lo que pide el pueblo, es que pongan sus cargos (a disposición) (…) Creo que sí tendría que haber un adelanto de elecciones”, comentó en Buenos Días Perú.

¿SE AVECINA UN NUEVO PARO NACIONAL?

Ante este tercer paro de transportistas registrado el miércoles 23 de octubre, Miguel Palomino, no descartó que se vuelva a registrar una nueva manifestación masiva, en caso los poderes del Estado no atiendan las demandas de los peruanos.

“Si hoy el Gobierno hace caso omiso al tercer paro, todos los dirigentes nacionales están de acuerdo si es que ellos (Gobierno) no ponen prioridad a este tercer paro. Creo que están esperando un cuarto paro nacional con todos los gremios del país”, comentó.

Finalmente, Palomino sostuvo que el Gobierno de Dina Boluarte no tiene “legitimidad”, debido a que por culpa de los que están en Palacio se están registrando grandes índices de muertos.