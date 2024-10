Juan Carlos Liendo: “Por incompetencia de un gobierno no se saca a las FF.AA. a controlar el orden interno”

En diálogo con Buenos Días Perú, el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Juan Carlos Liendo, ofreció un análisis crítico de las declaraciones del primer ministro Gustavo Adrianzén, quien sugirió la posibilidad de que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno debido a la creciente inseguridad en el país y la poca capacidad de la Policía Nacional para enfrentarlo. El premier reconoció que los resultados obtenidos hasta ahora no han sido los esperados y que esta opción está siendo evaluada.

EL ÚLTIMO RECURSO

Liendo señaló que recurrir a las Fuerzas Armadas es "el último recurso" cuando las instituciones estatales han colapsado, y afirmó que esta propuesta es una "aceptación tácita de que el gobierno ya no puede más". Según él, la situación actual refleja que las medidas adoptadas hasta ahora no están funcionando.

“El ingreso de las Fuerzas Armadas al control del orden interno va a ser inevitable, pero no va a ser la solución total”, comentó y detalló que las FF.AA. no pueden reemplazar a la policía en funciones como investigaciones o detenciones. Además, sostuvo que la intervención militar debe formar parte de un plan estratégico más amplio para ser efectiva. “Por incompetencia de un gobierno no se saca a las Fuerzas Armadas a controlar el orden interno”, añadió.

El exjefe de la DINI también calificó las medidas actuales como inconexas y aisladas, y sostuvo que esto erosiona la autoridad del Estado. “Todas estas medidas inconexas, sin estrategia y sin plan, no funcionan. Por mayor voluntad que se tenga, si no hay posibilidades físicas de hacerlas cumplir, se continúa erosionando el principio de autoridad”, sostuvo.