Abogado Julio Rodríguez catalogó de “excesiva” la medida de prisión preventiva contra Andrés Hurtado

Andrés Hurtado pasó su primer fin de semana en el penal Lurigancho, en el marco de la prisión preventiva que afronta por las investigaciones en su contra por presunto tráfico de influencias y cohecho. Ante esta situación, el abogado penalista Julio Rodríguez se pronunció sobre dicha medida.

Al ser consultado en una entrevista sobre los cuestionamientos que se han presentado contra el juez Juan Carlos Checkley por su vinculación con la exfiscal de la Nación Patricia Benavides y su decisión por desestimar la prisión preventiva contra la fiscal Elizabeth Peralta, lo defendió alegando que no existen “elementos objetivos” para retirarlo del caso.

“Eso es pura subjetividad de los medios, para que un magistrado pueda ser apartado por duda respecto a su acción imparcial, tiene que haber elementos objetivos y no los hay el día de hoy. El magistrado Checkley ha evidenciado en muchísimos casos tener absoluta integridad en su forma de resolver, se ha mantenido en la mayor cantidad de casos que ha visto un equilibrio absolutamente lógico respecto a lo que decide, a lo que se le presenta. En buena cuenta, yo no entendería que hay un elemento objetivo el día de hoy para poder dudar de él y solicitar su apartamiento. Tendría que haber elementos claros. No es simplemente: ‘a mí me parece qué, como hay una línea de investigación por’, pero esos son supuestos, conjeturas, el día de hoy en el expediente de eso no hay nada”, indicó el letrado en Buenos Días Perú.

PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA CHIBOLÍN

Con respecto a la medida contra ‘Chibolín’ y la comparecencia con restricciones contra la fiscal Peralta y el empresario Javier Miu Lei, catalogó de “exceso” la prisión preventiva contra el presentador de televisión.

“Yo lo he dicho públicamente, y lo vengo diciendo hace años, yo creo que la prisión preventiva tiene que ser valorada como manda el código y la Constitución, tiene que tener carácter ‘excepcionalísimo’. Yo pienso que para todos los involucrados en este caso, era un exceso pedir prisión preventiva, incluso, para el propio señor Hurtado. Vuelvo a repetir, los elementos que uno tiene que avalar son la cantidad de prueba suficiente que vincula al sujeto con un acto grave porque eso siempre el Ministerio Público va a poder presentar de manera sólida, lo que hay que discutir es si esa persona representa un peligro para el proceso, pero no es que yo crea que es un peligro. Tiene que haber data objetiva. Esto creo yo, que, en el caso, no lo existe. Ojo, no significa que no deben ser investigados, investigados deben ser, rigurosamente investigados, pero no privándolo de su libertad", agregó.

Rodríguez también sostuvo que las Naciones Unidas advierte que nuestro país “abusa en demasía” de la aplicación de la prisión preventiva.

“Ya lo dijo Naciones Unidas, el Perú es un país que abusa en demasía de la prisión preventiva”, concluyó.