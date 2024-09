Luisa María Cuculiza: "No se puede comparar a Fujimori con asesinos. El Perú no saldrá adelante mientras exista odio"

La exministra de la Mujer y excongresista, Luisa María Cuculiza, habló sobre el legado de Alberto Fujimori y el futuro del fujimorismo tras la muerte del expresidente. Cuculiza, quien estuvo cercana al exingeniero y a su familia en sus últimos días, expresó su profunda tristeza por la pérdida, pero también destacó la importancia de continuar con el trabajo que el exmandatario inició.

"Me dio muchísima pena verlo, pero estaba muy tranquilo. No reaccionaba, pero no estaba angustiado", comentó la exfuncionaria sobre su visita a Fujimori antes de su fallecimiento. A pesar de su delicado estado de salud, el expresidente mantuvo una actitud optimista hasta el final. "Él me decía que en cuatro años devolveríamos al país como era antes", recordó la exministra.

PIDE QUE SE DEJEN "LOS ODIOS"

Cuculiza enfatizó que, en nombre del expresidente, el fujimorismo debe continuar trabajando por el bienestar del país, dejando atrás "los odios, las revanchas y las mentiras". Afirmó que, aunque Fujimori no fue perfecto y hubo errores en su gobierno, su lucha contra el terrorismo fue decisiva para garantizar la paz en el Perú. "Gracias a él vivimos en un país en paz", afirmó.

Al ser consultada sobre la polarización y el odio que aún persisten hacia Fujimori, Cuculiza respondió: "El odio es un sentimiento muy malo y mezquino. No podemos seguir comparando al presidente con asesinos", señaló. También hizo un llamado a la reconciliación. "El Perú no saldrá adelante mientras exista odio", sostuvo.

Finalmente, Cuculiza mencionó que la militancia fujimorista estará presente en el velorio público de Fujimori y que se rendirá homenaje al expresidente, quien, según sus palabras, "está en un lugar especial".