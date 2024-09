Juan Carlos Liendo sobre Adrianzén: “demuestra miedo y frivolidad cuando se refiere a la seguridad ciudadana”

El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Juan Carlos Liendo, cuestionó la postura del jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, sobre la inseguridad ciudadana, un grave problema que viene atormentando al país.

“Definitivamente, es una pena tener que abordar este problema con un sentido de fatalidad porque quienes son los llamados a solucionarlo son las autoridades políticas y la jerarquía policial. Lamentablemente, después de escuchar ayer las palabras del primer ministro, en una entrevista, donde demuestra miedo y frivolidad cuando se refiere a la seguridad ciudadana porque simplemente no saben qué cosa hacer o piensan que están haciendo todo bien”, dijo a Buenos Días Perú.

INSEGURIDAD SOBREPASA A LA POLICÍA Y AL MINISTERIO DEL INTERIOR

Liendo sostiene que el problema de la inseguridad “sobrepasa a la Policía” y que muchas veces se “ven con las manos atadas” tras los problemas que hay entre el Ministerio Público y el Ministerio del Interior. Adicionalmente, propone que se active el Consejo de Seguridad Ciudadana.

“La última línea de defensa es el sector defensa porque ya no funciona la seguridad ciudadana por eso se debe activar el Consejo de Seguridad Nacional, no el Consejo de Estado, que es un grupo de amigos que no tiene dimensión legal, ahí no hay responsabilidades, en el Consejo de Seguridad Nacional se asignan presupuestos, se asignan responsabilidades, se asignan tiempos, todos firman. En el Consejo de Estado nadie es responsable”, sostuvo el exjefe de la DINI.