Autopista Ramiro Prialé: MML debería citar a un tribunal arbitral a empresa concesionaria, según Luis Quispe Candia

Ante las obras inconclusas en la autopista Ramiro Prialé, el presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, fue consultado sobre esta problemática.

El especialista recuerda que esta concesión se dio hace 15 años en la gestión de la exacaldesa Susana Villarán y que la corrupción es el cáncer que viene corroyendo nuestro país.

“Lo que acaban de mostrar es una evidencia de dos hechos fundamentales: por un lado, esta concesión se dio hace 15 años en la gestión de la señora Villarán, cuya denuncia por corrupción aún sigue en la Fiscalía, y por lo que estamos escuchando en los últimos días, esa denuncia parece que va a quedar en nada. Hay una muestra de la ineptitud de nuestras autoridades competentes y, por otro lado, esta terrible enfermedad del cáncer de la corrupción que ha ido corriendo que viene corriendo nuestro país”, dijo en Buenos Días Perú.

“Esta vía ha sido entregada en concesión a la empresa Rutas de Lima, esta empresa tiene en concesión desde Pucusana hasta el trébol de Javier Prado, de ahí entra otra empresa, y retoma la concesión del puente de San Martín de Porres, Habich, hasta Ancón, es el tramo que tiene Rutas de Lima. Actualmente, la empresa está operando en esos dos tramos y está cobrando peaje, en cambio este otro tramo, que es de la vía de Evitamiento hasta Santa eulalia, pasando por Chosica, porque ahí habían previsto construir una carretera en el lado izquierdo del río Rímac, ha quedado inconcluso y ha quedado abandonado”, precisó, destacando que esta zona tendría que ser una vía alterna a la carretera Central.

PROBLEMA DE LA AVENIDA RAMIRO PRIALÉ

Con respecto a la problemática que se observa en la avenida Ramiro Prialé, Quispe Candia insta a la Municipalidad de Lima a resolver este problema a través de un tribunal arbitral tras la naturaleza del contrato.

“El problema está en que, a partir de la denuncia, que se ha hecho ante las autoridades competentes, quedó paralizada. Entonces, lo que ha publicado hace pocos días la Municipalidad declara en emergencia, mediante la ordenanza 2644, para hacerse cargo de la obra. Evidentemente, la municipalidad está en la obligación y tiene obligación de preocuparse de esta situación (…) el problema está en lo siguiente: como es un tramo concesionado, obviamente, la Municipalidad tiene que consultar, o por lo menos citar a un tribunal arbitral, a la empresa concesionaria”, explicó, destacando que “no hay otro camino” tras el contrato firmado.

“El contrato señala que la empresa concesionaria y el concedente la municipalidad tienen que dirimir sus diferencias en un tribunal arbitral. Por un lado, la municipalidad quiere hacer, como es su obligación. Pero, por otro lado, la empresa dice: 'no me han entregado ese tramo, como no me han entregado no puedo hacer la obra, no puedo hacer nada'”, agregando que las autoridades deberían solucionar este problema de la mejor manera.

“Lo que debe hacer la Municipalidad es citar a un tribunal arbitral a la empresa y decirle: ‘¿lo vas a hacer?, no lo vas a hacer, no lo haces, pues bien, lo hago’. Pero resolviendo conforme está en el contrato. Un contrato es una obligación de partes y en este tipo de contratos de concesión la única autoridad competente es un tribunal arbitral, no pueden ir al juez porque ellos renuncian al órgano jurisdiccional y tienen que ir a un tribunal arbitral para ponerse de acuerdo y creo que es el camino que corresponde”, concluyó.