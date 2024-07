¿Kelly Portalatino podría acceder a una “excusa absolutoria” por su “vínculo” con Vladimir Cerrón?

La congresista Kelly Portalatino (Perú Libre) ha sido blanco de numerosos cuestionamientos, luego de que Panorama revelara conversaciones entre la legisladora y el prófugo Vladimir Cerrón. Ante esta situación, el abogado penalista Julio Rodríguez brindó mayores detalles sobre el proceso que tendrá que enfrentar la parlamentaria ante la disposición del Ministerio Público de abrir una investigación contra la funcionaria.

“Las conversaciones son un dato inicial, el delito exige que se realicen actividades con el fin de obstruir la justicia para que no se cumplan los fines de esta, así de sencillo. Cerrón actualmente tiene una orden de captura porque tiene una pena definitiva que tiene que ejecutarse, sobre esa base la actitud de una persona que facilita, que colabora para que él se mantenga al margen de la justicia con cualquier tipo de accionar, eso está constituido como delito y por lo tanto hace bien la Fiscalía en iniciar las investigaciones del caso”, sostuvo el abogado penalista.

TIPO DE VÍNCULO

Antes las conversaciones y los polémicos audios que salieron a la luz, se ha empezado a especular sobre el tipo de vínculo que tendría la parlamentaria con el prófugo de la justicia. Ante la consulta sobre si la legisladora podría alegar ante la justicia que tiene “derecho de proteger a su pareja”, si es que lo fuese, el especialista sostuvo que las personas que están “ligadas de forma estrecha con la persona requerida” no pueden cometer el delito de encubrimiento; no obstante, destacó que no todos los vínculos pueden acceder a este beneficio.

Es importante tomar en cuenta que, hasta el momento, la congresista no ha señalado tener una relación romántica con el exfuncionario, solo un vínculo de tipo político.

“Esto es algo que todos los abogados conocemos y está previsto en el Código Penal y se llama una excusa absolutoria, es decir, aquellas personas que están ligadas de manera estrecha a la persona que es requerida por la justicia, no pueden cometer encubrimiento”, indicó.

“Yo no le puedo pedir a un hijo, no le puedo pedir a un padre que ponga a disposición al requerido porque es un familiar directo, tampoco lo puedo hacer con el cónyuge o con la pareja, pero esto significa una relación existente, no significa un vínculo de compañerismo, de correligionarios políticos, se trata de un vínculo que genere este nivel que está por encima del requerimiento de la justicia”, precisó el letrado.

Adicionalmente, señala que el “juzgador” podría valorar su condición de congresista y que la “pena podría acercarse al rango máximo”, destacando que se trata de un delito que va a de una pena de 3 a 6 años. Además, señaló que es importante investigar si actuó sola o bajo una organización, destacando que todavía “es muy preliminar establecer si está todo completo o hay más elementos de otros eventuales delitos cometidos”.

PNP SOBRE VLADIMIR CERRÓN

El comandante General de la Policía Nacional del Perú, Víctor José Zanabria Angulo, brindó una conferencia de prensa sobre una importante incautación de droga y habló sobre el caso del exgobernador regional de Junín; no obstante, no brindó una respuesta concreta al ser consultado sobre si ha observado alguna obstrucción