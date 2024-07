Congresistas de Perú Libre habrían mantenido comunicación con el prófugo Vladimir Cerrón

Las razones por las que Vladimir Cerrón Rojas continúa prófugo, desde hace más de 285 días, comienzan a hacerse evidentes. Según lo revelado por Panorama, el líder de Perú Libre mantenía comunicación con altos funcionarios de Palacio de Gobierno, a través de congresistas, para evitar su captura.

El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Roger Arista, detalló que los congresistas que mantenían comunicación con Cerrón, en la clandestinidad, son del círculo más cercano de Perú Libre. Entre ellos se encuentran la congresista Kelly Portalatino y Américo Gonza, según el citado dominical.

¿CÓMO REACCIONÓ KELLY PORTALATINO?

La legisladora Kelly Portalatino (Perú Libre) rechazó las acusaciones en su contra y negó cualquier comunicación con el prófugo exgobernador regional de Junín para supuestas presiones a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI) y evitar así su captura.

“Quiero rechazar categóricamente estas imputaciones. No sé si el señor Iván Escudero es periodista de investigación porque parece que no lo fuera. En primer lugar, no ha hecho su trabajo como corresponde. Estamos hablando de entredichos”, dijo a la prensa.

Mientras tanto, el prófugo Vladimir Cerrón también se pronunció a través de sus redes sociales y asegura que no conoce al secretario general de Palacio, Ernesto Vílchez y que tampoco mantiene comunicación con la presidenta Dina Boluarte.

Como bien se sabe, la PNP busca a Cerrón para que cumpla su condena de tres años y medio de prisión por el Caso Aeródromo Wanka.