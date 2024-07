Ernesto Blume señala que Alberto Fujimori está “impedido” de postular a la presidencia “a la luz de la Constitución”

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, anunció que su padre, Alberto Fujimori, competirá por la Presidencia en las elecciones generales de 2026. Ante esta situación, el expresidente del Tribunal Constitucional del Perú, Ernesto Blume, considera que el exjefe de Estado está “impedido” de postular a este importante cargo.

“El artículo 34-A señala, literalmente, que están impedidas de postular a cargos de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia en calidad de autoras o cómplices o por la comisión de delito doloso. En el caso del señor Fujimori, este fue condenado por sentencia, inclusive de última instancia de un Tribunal Nacional de la Corte Suprema de la República. El indulto le perdonó la obligación de cumplir el resto de la condena, pero no lo liberó de toda responsabilidad ni lo declaró inocente porque ese no es el efecto del indulto”, precisó el exfuncionario.

ESTADO DE SALUD

Blume cuestionó que una persona que fue indultada por “razones humanitarias” pretenda sumarse a la carrera electoral, partiendo de que un jefe de Estado debe tener un óptimo estado de salud.

“Desde mi punto de vista, y con el mayor respeto al expresidente Alberto Fujimori y a su partido, lamento tener que decir que, a la luz de la Constitución, el señor Alberto Fujimori está impedido de postular a la presidencia de la República. Por lo demás, yo en lo particular, estimo que resulta un poco incomprensible que quien ha sido indultado por razones humanitarias y por razones de su estado de salud ,luego pretenda postular a la presidencia de la República, un cargo que exige contar con una salud plena y total, entonces esto no resulta congruente y lo digo con la autoridad que me da el haber sido uno de los jueces, que en aquel entonces que opinó para que se restableciera el indulto al señor Fujimori y que opinó que debía cumplirse la decisión del Tribunal Constitucional de liberarlo”, añadió.

DETALLES DEL INDULTO

El especialista sostuvo que el indulto que se le fue otorgado a Alberto Fujimori, en su momento, sí se “ajustaba” a los requisitos correspondientes.

“Yo creo que sí se ajustaban, en el sentido de que había una decisión del presidente Kuczynski adoptada en el marco de la Constitución. El indulto, desde nuestro punto de vista, estaba firme. Todo lo que se hizo para dejarse en efecto el indulto, a la luz de lo que en ese momento nosotros analizamos como magistrados del Tribunal Constitucional de aquel entonces, no ameritaba dejarlo sin efecto porque se daban los requisitos, inclusive habían informes médicos que determinaban que él estaba en un muy delicado estado de salud y creo que esa situación se mantiene, últimamente sabemos que el presidente Fujimori está internado, tiene problemas cardíacos, tiene problemas en parte oncológicos y ahora tiene una fractura de cadera. Entonces, yo creo que ese tema está firme, me da la impresión de que no se ha evaluado el estado constitucional, las candidaturas hay que ajustarlas estrictamente al marco constitucional”, respondió.