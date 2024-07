¿Isla Santa Rosa es de Perú o Colombia? excanciller Rodríguez Mackay explica polémica

El excanciller peruano, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, abordó la situación de tensión diplomática que se ha desarrollado recientemente entre Perú y Colombia respecto a la isla Santa Rosa, ubicada en la zona de triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil. En diálogo con Buenos Días Perú, Rodríguez Mackay explicó los detalles políticos de este impase que surgió tras las declaraciones de un funcionario colombiano.

Como introducción a la entrevista, Pamela Acosta resumió que la disputa gira en torno a una isla formada recientemente en el río Amazonas, cuya delimitación se basa en el talweg, o parte más profunda del río, que es dinámico y sujeto a cambios naturales. "Perú afirma que esta isla es suya, mientras que Colombia no lo reconoce de esta manera", acotó la conductora de Buenos Días Perú.

En esa línea, Rodríguez Mackay expresó su preocupación por las técnicas diplomáticas utilizadas, comparándolas con el histórico caso de "falso Paquisha" con Ecuador. "Que no nos vengan a inventar cosas. Es importante en diplomacia decir de manera expresa qué es territorio del Perú y qué es territorio de Colombia", argumentó Rodríguez Mackay. Según él, la respuesta de Colombia no ha sido la esperada, pues no han reconocido explícitamente la soberanía peruana sobre la isla.

Además, indicó que es importante mantener una relación diplomática constructiva y moderna con Colombia, a pesar de las dificultades actuales bajo la administración del presidente Gustavo Petro.

CRITICA AUSENCIA DEL ESTADO

Asimismo, el exfuncionario habló sobre la necesidad de una presencia estatal más activa en la zona, ya que la falta de servicios básicos que obliga a los residentes a cruzar frecuentemente la frontera para acceder a hospitales y escuelas.

"Es desagradable y frustrante ver cómo se han olvidado históricamente nuestras fronteras. Los únicos que llegan son los militares, los policías y los curas. No hay más presencia del Estado", criticó.