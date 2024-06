Sedapal responsabiliza a Sunass por incremento del precio del agua potable: “Ellos nos manda la tarifa”

En medio de la incertidumbre sobre el precio que cada peruano debe pagar por el agua, Jorge Gómez, presidente del directorio de Sedapal, acusó a Sunass de lavarse las manos con respecto a los aumentos y afirmó que la empresa que representa solo cumple con lo ordenado por la mencionada entidad.

“Yo cumplo lo que el regulador me dice, no es que yo ponga la tarifa 'como a Sedapal le dé la gana', no es así, el regulador la pone y nos dice, ellos hacen sus cálculos. Ellos nos mandan la tarifa”,

El incremento del 8.4% en las tarifas de agua, implementado en enero de este año, ha generado una fuerte controversia entre los peruanos. Sedapal, la empresa prestadora del servicio, afirma que la decisión no fue suya, pero defiende su aplicación como una medida necesaria.

Sedapal asegura estar a la espera de la reglamentación del Decreto Legislativo 1620, que establece un plazo de dos años para revisar los incrementos tarifarios.

Al término de estos dos años, se determinará el nuevo precio del agua, lo que genera un clima de tensión entre la población debido a la posible amenaza de un incremento aún mayor que afecte significativamente los bolsillos de todos.

SUNASS

Durante su salida de la comisión de Vivienda, Mauro Gutiérrez, presidente de Sunass, defendió la postura de su institución respecto a los aumentos.

“Lo que la Sunass hace es justamente cumplir su función en el marco de las competencias delegadas en su ley de creación”, sostuvo ante la prensa.