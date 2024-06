Congresistas de Perú Libre fueron abucheados en Huancayo: así reaccionaron los parlamentarios

Pese a que Huancayo solía ser una de las ciudades que presentaba mayor afinidad por el partido Perú Libre, los congresistas Waldemar Cerrón y María Agüero fueron recibidos entre pifias y abucheos en un concurrido mercado, mientras realizaban una actividad proselitista con banderas de su partido político.

Comerciantes y clientes rechazaron la presencia de los parlamentarios, expresando su descontento con manifestaciones verbales, tildándolos de “corruptos”.

REACCIONES DE LOS CONGRESISTAS

A pesar de esta recepción hostil, la congresista Agüero destacó que también hay una gran cantidad de personas que los respaldan en las calles.

“En nuestra patria Perú, no todos son perulibristas, no todos son pro-socialismo, no todos son antisistema neoliberal y obviamente recibimos y aceptamos porque desde Perú Libre entendemos que eso se llama lucha de clases, pero eso a nosotros a los de Perú Libre nos pone más firmes porque somos un partido internacionalista, sabemos a dónde estamos encaminamos, a un cambio de sistema y los que no están de acuerdo con ellos, nos van a pifear.", dijo la legisladora.

El congresista Flavio Cruz señaló que no tiene nada que reprochar a los ciudadanos que rechazaron la presencia de sus colegas en Huancayo, subrayando el derecho de la ciudadanía a expresar sus opiniones.

“Esos incidentes hay que valorarlos de manera positiva, es la legitimidad de un pueblo que tiene sus reacciones, no son todos porque hay lugares donde nos saludan, nos tratan con mucho cariño y hay lugares donde de ese modo, no voy a decir violento, legítimo de la expresión popular de modo más sutil, más educada nos transmiten sus preocupaciones, sus reproches y sus censuras, lo cual lo tenemos que recibir con la responsabilidad que la función nos manda a hacer”, sostuvo el parlamentario.

Huancayo y la región de Junín han sido bastiones de Perú Libre, siendo el lugar de fundación del partido del lápiz y donde tuvieron poder en dos ocasiones en el gobierno regional bajo el liderazgo del hoy prófugo Vladimir Cerrón.