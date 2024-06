Caso Ecoteva: ratifican prisión preventiva para Alejandro Toledo y Eliane Karp

A pesar de sus intentos por salir de la cárcel, el expresidente Alejandro Toledo continuará tras las rejas. La Corte Suprema ha resuelto que Toledo seguirá bajo prisión preventiva por 18 meses, tal como lo dispuso el Poder Judicial en el marco del caso Ecoteva. Este fallo también aplica a su esposa, Eliane Karp, quien tiene una requisitoria por el mismo caso y se encuentra prófuga de la justicia desde 2017.

La defensa de la ex pareja presidencial había solicitado el cese de la prisión preventiva, pero la máxima instancia judicial no aceptó su petición. Los abogados de Toledo y Karp argumentaron que la prisión preventiva ha afectado la salud física y emocional del ex mandatario. Sin embargo, para el abogado penalista Andy Carrión, este argumento no es suficiente para justificar su liberación.

Surge la pregunta sobre qué ocurrirá cuando se cumplan los 18 meses de prisión preventiva sin una sentencia definitiva. Según Carrión, es posible solicitar una ampliación de hasta 8 meses, pero esto deberá ser evaluado minuciosamente por el juez a cargo.

ELIANE PRÓFUGA

En cuanto a Eliane Karp, Carrión señaló que su extradición desde Israel es muy complicada, ya que Perú no tiene un tratado de extradición con dicho país.

Finalmente, se sabe que la Fiscalía ha solicitado 16 años y 8 meses de prisión efectiva para la ex pareja de la Nación.