Qué pruebas incriminatorias habría contra abogado de Dina Boluarte: Esto dijo Harvey Colchado

El coronel de la Policía Nacional y ex jefe del Equipo Especial que brindaba apoyo al Equipo de Fiscales Corporativos de la Oficina de la Fiscalía (EFICOP), Harvey Colchado Huamaní, se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso por el caso Waykis en la Sombra. Durante su testimonio, Colchado confirmó la intervención del abogado de la presidenta Dina Boluarte, Mateo Castañeda, para influir en la investigación contra Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria.

Colchado reveló que el abogado Castañeda Segovia organizó una reunión con el coronel Walter Lozano. "Viendo esa situación de que estamos investigando al hermano de la presidenta, el señor abogado de la presidenta, Mateo Castañeda, genera una reunión con el coronel Walter Lozano y le hace un requerimiento, dos requerimientos: el primero, que esa investigación que estaba abierta contra el hermano pase a la Fiscalía Contra la Corrupción porque tiene sus contactos allá; y segundo, que me diga a mí que no me preocupe, que me va a cuidar", detalló el agente policial.

Colchado Huamaní también indicó que posteriormente se realizó una reunión directamente con él, donde recibió un pedido similar de la presidenta Dina Boluarte.

"En conclusión, porque no puedo dar mucho detalle, me pide lo mismo: que se archive el caso de su hermano y que le informe de aquel colaborador que dé información sobre la presidenta, que la apoye. Y así no voy a pasar a retiro, no me va a sacar de la Diviac y me va a ascender a general", afirmó.

EVIDENCIAS Y REPERCUSIONES

El coronel aseguró que existen audios que documentan estas reuniones, lo cual podría servir como evidencia de las acusaciones. Finalmente, Colchado señaló que la desactivación del Equipo Especial de la Policía que brindaba apoyo al EFICOP fue una represalia directa por el allanamiento a la casa de la jefa de Estado y por la investigación a su familiar.