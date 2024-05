Liberan a Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda: ¿Qué dijo Marita Barreto?

La Quinta Sala de Apelaciones Nacional, presidida por la jueza Sonia Torre Muñoz, revocó el pedido de detención preliminar en contra de Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda, hermano y abogado de la presidenta Dina Boluarte, respectivamente. La audiencia, que duró más de tres horas, culminó con la decisión de la jueza de liberar a los investigados, quienes enfrentan cargos por presunta participación en una organización criminal como parte del caso “Los Waykis en la Sombra”.

Durante la audiencia, Nicanor Boluarte Zegarra y Mateo Castañeda Segovia se defendieron enérgicamente. Castañeda, visiblemente afectado, llegó a quebrarse la voz mientras exponía sus argumentos.

"TENEMOS QUE CUMPLIR CON LA LEY"

La fiscal Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), había solicitado la ampliación de la detención preliminar por cinco días más. Barreto expresó la dificultad de su labor como fiscal en un emotivo alegato ante la jueza.

“Es difícil ser fiscal, su señoría, porque pasa esto. Yo no conozco a ninguno de los señores, no son mis amigos ni mis enemigos. Yo soy fiscal por convicción y aquí estamos haciendo un trabajo por mandato legal, por mandato constitucional, ingrato ciertamente, pero es un cumplimiento de la ley y lo hacemos porque esa es nuestra función, no porque tengo animaversión contra nadie. Lo señalado aquí no se trata de victimizar, su señoría, porque, por ejemplo, el señor Nicanor dice que hemos allanado la casa de su madre. Falso. Está el acta aquí, nunca se llegó a allanar la casa de su señora madre", sostuvo la letrada.

"Sin embargo, nos ponen en una situación que el Ministerio Público está persiguiendo. La corrupción se tiene que combatir, su señoría, y ese es nuestro trabajo, la persecución del delito. Nos guste o no, tenemos que cumplir todos la ley, eso es un mandato constitucional. Lamentablemente, la función que cumplimos es así y por eso es que aquí venimos con hechos objetivos", continúo.

"Aquí no hay un invento, son hechos objetivos que se van a esclarecer en la investigación y estamos obligados a someternos a la investigación y no perturbarla. Lo que hemos ofrecido aquí son elementos objetivos de las perturbaciones que venimos tanto en los procesos como de forma externa. Así es luchar contra la corrupción que estamos desnudando, su señoría, y esos son los bemoles que enfrentamos”, finalizó la titular del Eficcop.

Al finalizar la audiencia, Marita Barreto se retiró sin dar declaraciones adicionales, al igual que los abogados de los investigados. La decisión de la jueza Torre Muñoz deja abierta la continuidad de las investigaciones en el marco del caso “Los Waikis en la Sombra”, que sigue bajo la supervisión del Ministerio Público.